morto Alessandro Casse. Fu un pioniere del Chilometro lanciato (Di mercoledì 22 dicembre 2021) morto Alessandro Casse, uno di più grandi campioni del Chilometro lanciato. Aveva 75 anni. Nel 1971 stabilì il record del mondo (184,143 km/h), migliorato poi nel 1973 e negli Anni Settanta era stato ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 22 dicembre 2021), uno di più grandi campioni del. Aveva 75 anni. Nel 1971 stabilì il record del mondo (184,143 km/h), migliorato poi nel 1973 e negli Anni Settanta era stato ...

