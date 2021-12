Inter-Torino 1-0, Inzaghi fa sette ed è campione d'inverno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Meno efficace del solito, ma comunque una macchina perfetta. L?Inter batte anche il Torino, nell?ultimo match di questo 2021 trionfale, e conquista la settima vittoria di fila. Un cammino... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Meno efficace del solito, ma comunque una macchina perfetta. L?batte anche il, nell?ultimo match di questo 2021 trionfale, e conquista la settima vittoria di fila. Un cammino...

Advertising

Inter : ??? | SKRI 'Fin da bambino in campo ho sempre dato tutto, in ogni contrasto. Ormai sono all'Inter da 5 anni e ogni… - MarcelloChirico : Scusa Paolo, com'era la storia che 'oggettivamente la #Juventus è sempre finita in mezzo ad ogni inchiesta' e che a… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Pronti per l'ultimo match del 2??0??2??1??? ? Skriniar ha scelto il suo salvataggio più be… - tinixestrella : RT @Eurosport_IT: Finisce 1-0 a San Siro: l'Inter batte il Torino con il gol di Dumfries ????? #InterTorino - FabrizioCorbia : La partita più difficile di #Inzaghi ma l'#Inter vince contro il #torino uno a zero sblocca #dumfries che all'inizi… -