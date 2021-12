Gf Vip 6, scoppia la lite tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli: “Se parli di tuo figlio mi incaz*o di più, non parliamoci più” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E’ scontro aperto tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. La showgirl infatti, ha accusato l’opinione del soprano sulla sua nuova relazione con uno degli ultimi arrivati, Biagio D’Anelli. Nelle ore successive alla puntata di lunedì, i rapporti tra le due si erano già raffreddati e con il passare del tempo la Trevisan ha deciso di affrontare la collega in un faccia a faccia. Le cose però non sono andate come sperato, infatti la Ricciarelli ha giudicato in modo irremovibile il comportamento dell’altra all’interno del game-show sia durante la diretta, che nei giorni successivi. Il soprano, avendo dato alla Trevisan della “santarellina” ha trovato un Biagio contrario al suo atteggiamento, che ha trovato però a sua volta un ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E’ scontro aperto traall’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. La showgirl infatti, ha accusato l’opinione del soprano sulla sua nuova relazione con uno degli ultimi arrivati, Biagio D’Anelli. Nelle ore successive alla puntata di lunedì, i rapporti tra le due si erano già raffreddati e con il passare del tempo laha deciso di affrontare la collega in un faccia a faccia. Le cose però non sono andate come sperato, infatti laha giudicato in modo irremovibile il comportamento dell’altra all’interno del game-show sia durante la diretta, che nei giorni successivi. Il soprano, avendo dato alladella “santarellina” ha trovato un Biagio contrario al suo atteggiamento, che ha trovato però a sua volta un ...

