Draghi | “Sono un nonno al servizio delle istituzioni | i miei destini non contano”

Non ha sciolto i dubbi sul suo futuro, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla conferenza stampa di fine anno, oggi 22 dicembre a Roma. Il tema, tutt'altro che secondario all'avvicinarsi dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, non poteva che essere fra quelli oggetto di domande da parte dei cronisti. Come è noto, infatti, il premier è secondo molti destinato a succedere a Sergio Mattarella. Enigma Draghi, la 'palla' ai partiti "L'importante è che il Governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo esecutivo: la più ampia possibile" ha dichiarato Draghi. "È essenziale che il Governo vada avanti fino al 2023" ma "il mio destino personale non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro, Sono un uomo e un nonno al servizio delle istituzioni"

