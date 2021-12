Britney Spears regina del web | è lei la più cercata su Google

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Anche se non per della nuova musica, ma questo è senza dubbio l’anno di. Numeri straordinari su Spotify e You Tube (è una delle pochissime artiste anni 90 ad avere decine di brani e video con più di 100 milioni di streams e visualizzazioni), ben 11 milioni di follower guadagnati su Instagram negli ultimi 12 mesi e un altro importante record tra le ricerche web. Per l’undicesima voltaè la persona piùdell’anno su, nessuna come lei. La stessa impresa le era riuscita anche nel 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, quindi adesso laè l’unica persona al mondo ad essere la piùin tre decadi diverse. Anche questo la rende un’icona inarrivabile, perché oltre ad aver fatto la ...

