Bianchi | Sbagliato allungare le vacanze di Natale

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “L’allungamentonatalizie è una misura sbagliata. La scuola è il comparto che con più prontezza ha risposto all’invito alla vaccinazione. C’è una risposta da dare al Covid che è, appunto, la vaccinazione. I positivi nelle scuole sono sotto allo 0,50%, le classi in quarantena sono 10 mila su 400 mila il problema è cosa avviene fuori dalla scuola”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizioa Unomattina.ha aggiunto: “La nostra idea di fondo per la scuola è la presenza e la risposta sono i vaccini. Il vero strumento per evitare il ritorno alle quarantene è la vaccinazione”. Per quanto riguarda la proposta di Green pass a scuola “ne discuteremo domani mattina con tutti i ministri” in cabina di regia, “la proposta dei sindaci ha trovato opposizione ampia, ne discuteremo serenamente”. Certo, ragiona ...

Allungare le vacanze di Natale per frenare il Covid - 19 'è una misura sbagliata'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio, sottolineando che 'il 96% del personale era già vaccinato prima dell'obbligo, i ragazzi più grandi sono vaccinati all'86%'. 'I positivi dentro le scuole - ha quindi aggiunto - sono un numero ..."