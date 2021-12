“Siamo Ong” “No | terroristi” Scontro tra Israele e palestinesi alla Camera

Leggi su formiche

(Di martedì 21 dicembre 2021) Un’audizionedei deputati riaccende il dibattito sulla questione israelo-palestinese in Italia. Ore 19 di lunedì 20 dicembre. Il Comitato permanente per i diritti umani nel mondo, costituito in senocommissione Affari esteri e presieduto dall’ex presidente dellaLaura Boldrini, svolge l’audizione, in videoconferenza, dei rappresentanti delle OngAddameer e Al Haq all’interno di un’indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Si tratta di due delle sei Ong definite “organizzazioniche” nei mesi scorsi dal ministro della Difesa israeliano Benny Gantz. L’accusa del governo israeliano è che le organizzazioni non siano affatto non ...