Sequestrati beni e denaro al cantante neomelodico Tony Colombo e alla moglie (Di martedì 21 dicembre 2021) commenta Seri guai giudiziari per la coppia formata dal cantante palermitano Tony Colombo e Tina Rispoli , vedova del boss di camorra Gaetano Marino. Al centro dell'inchiesta proprio dei beni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021) commenta Seri guai giudiziari per la coppia formata dalpalermitanoe Tina Rispoli , vedova del boss di camorra Gaetano Marino. Al centro dell'inchiesta proprio dei...

Advertising

_Carabinieri_ : I #Carabinieri del TPC hanno consegnato alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli, per la custodia giudiziale, num… - Agenzia_Ansa : Disabili torturati in casa di cura, arresti nel palermitano. Sequestrati beni e denaro per oltre 6 milioni #ANSA - poliziadistato : Messina, in operazione #antimafia sequestrati beni, società e diversi immobili ubicati nell’area milazzese e nebroi… - zazoomblog : Sequestrati beni e denaro al cantante neomelodico Tony Colombo e alla moglie - #Sequestrati #denaro #cantante - ZPeppem : RT @NotizieFrance: Sequestrati soldi e altri beni a Tina Rispoli e Tony Colombo ritenuti indiziati del reato di trasferimento fraudolento d… -