Rientro in classe, slittamento a fine gennaio? Sileri: “Sì, con curva dei contagi fuori controllo. Decideremo tra una settimana” (Di martedì 21 dicembre 2021) Potrebbe slittare di due settimane il Rientro a scuola degli studenti (dunque a partire dal 24 gennaio). A lanciare l'ipotesi è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 dicembre 2021) Potrebbe slittare di due settimane ila scuola degli studenti (dunque a partire dal 24). A lanciare l'ipotesi è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Rientro in classe slittamento a fine gennaio? Sileri: “Sì con curva dei contagi fuori controllo. Decideremo tra una… - rosaroccaforte : RT @matteo_rivi: Dunque, oggi sono iniziate le sospensioni dei docenti non vaccinati e i ragazzi (ahimè) sono vac per l'80%. E questi parla… - nc4tweet : RT @orizzontescuola: Rientro in classe, slittamento a fine gennaio? Sileri: “Se i casi saranno come nel Regno Unito è ipotesi probabile” ht… - LucaGue52011811 : RT @matteo_rivi: Dunque, oggi sono iniziate le sospensioni dei docenti non vaccinati e i ragazzi (ahimè) sono vac per l'80%. E questi parla… - Miktroisi : RT @orizzontescuola: Rientro in classe, slittamento a fine gennaio? Sileri: “Se i casi saranno come nel Regno Unito è ipotesi probabile” ht… -