Migranti: Spagna, sbarchi nel sud - est, un morto

Nuovi sbarchi di Migranti sulle coste del sud e sud - est della Spagna, alle Baleari e alle Canarie: lo riferiscono autorità, servizi d'emergenza e media iberici. Il corpo di un migrante è stato ritrovato su una ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Spagna Migranti: Spagna, sbarchi nel sud - est, un morto Nuovi sbarchi di migranti sulle coste del sud e sud - est della Spagna, alle Baleari e alle Canarie: lo riferiscono autorità, servizi d'emergenza e media iberici. Il corpo di un migrante è stato ritrovato su una ...

Transgender: nell'ultimo anno uccise 375 persone In Europa il 43% delle persone transgender uccise era migranti . In Asia il Paese con il maggior ... In Europa si sono registrati casi in Turchia , Francia, Grecia, Portogallo, Spagna, Russia . In ...

Migranti, rifugiati e diritto d’asilo: Chiesa e Italia fanno la loro parte, le istituzioni internazionali latitano L'Onu ha stabilito che il 18 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei migranti, ma dal canto suo non fa molto per risolvere i gravi problemi dell'accoglienza. Italia e Santa Sede in prima li ...

