Incendio in casa | morta una bimba di due anni a Palma di Montechiaro Agrigento

Advertising

twitorino : INCENDIO DI BEINASCO. Ai residenti di Torino sud la Protezione Civile raccomanda di tenere chiuse le finestre e di… - peppe844 : Incendio in una casa nell'Agrigentino: morta una bimba di 2 anni - palermo24h : Tragedia a Palma di Montechiaro, incendio in casa, muore bimba di 2 anni - blusewillis1 : RT @Emilystellaemi2: Incendio in una casa nell'Agrigentino: morta una bimba di 2 anni - Emilystellaemi2 : Incendio in una casa nell'Agrigentino: morta una bimba di 2 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio casa

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco "le cause dell', già completamente domato, e della morte della piccola, che sembra fosse da sola in, sono in corso di accertamento". Secondo ...Non c'è stato nulla da fare per una bambina di soli due anni che ha perso la vita in unin. La causa sarebbe stata lo scoppio di una bombola di gas. Un terribileè costato putroppo la vita di una bambina di soli due anni che è morta nella sua abitazione di Palma di ...E' stata la mamma della bambina morta a dare l'allarme. L'incendio forse causato da una fuga di gas esattamente come a Ravanusa. Nella casa di tre stanne abitavano in nova, dalla nonna ai nipotini. La ...Una bambina di due anni è morta nell'incendio che si è sviluppato in un'abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechiaro, un paese a trenta chilometri ...