Germania | dal 28 calcio a porte chiuse | no discoteche | feste - cene non più di 10

Advertising

TgLa7 : #Germania, le partite di calcio a porte chiuse dal 28/12 - capuanogio : ?? Dal prossimo 28 dicembre le partite di calcio in Germania si giocheranno a porte chiuse. Lo ha annunciato il can… - rtl1025 : ?? In #Germania dal 28 dicembre le partite di #calcio si terranno a porte chiuse. Lo ha annunciato il cancelliere O… - IVALDO1962 : RT @TgLa7: #Germania, le partite di calcio a porte chiuse dal 28/12 - CorkScrew12 : RT @sportface2016: +++La #Germania chiude gli stadi: dal 28 dicembre tutti gli eventi sportivi dovranno disputarsi a porte chiuse+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Germania dal

Il Sole 24 ORE

Berlino ha già scelto le nuove restrizioni. Da martedì limitati contatti e occasioni di socialità. Olaf Scholz: non è tempo di ...Perché la rivolta contro il meccanismo Ets partegoverno nazionalista polacco, ma è appoggiata da diversi altri stati membri. Tutti a vario titolo scontenti perché laha disegnato le ...Moderati dal direttore, Mario Sechi ... che sono molto importanti in quei Paesi grandi come Italia, Germania". L'esponente del Carroccio ha sottolineato come "il principio di sussidiarietà debba ...Berlino annuncia la stretta di Capodanno per contenere i contagi. Dal 28 dicembre massimo 10 persone vaccinate insieme e discoteche chiuse ...