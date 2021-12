C’era una volta… l’amore? Giulia e Luca (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ottava puntata della prima stagione di C’era una volta… l’amore? è andata in onda martedì 21 dicembre 2021 in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla coppia formata da Giulia e Luca. Giulia e Luca sono una coppia che vive un momento difficile a causa delle velleità artistico-attoriali di lei, 25enne di Gorlago, e della gelosia patologica di lui, 26enne di Scanzorosciate. Entrambi dunque originari della provincia di Bergamo. Di fatto, lui non sopporta che lei sia sempre disponibile a chiacchierare con chiunque, sia pur senza malizia, e la cosa lo fa sentire insicuro. Resisteranno alle pressioni del programma e all’intervento dello psicoterapeuta Alessio Rocco Ranieri? Lo scopriremo seguendo la puntata fino alla fine. Qui trovate la ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ottava puntata della prima stagione diuna? è andata in onda martedì 21 dicembre 2021 in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). La puntata è stata dedicata alla coppia formata dasono una coppia che vive un momento difficile a causa delle velleità artistico-attoriali di lei, 25enne di Gorlago, e della gelosia patologica di lui, 26enne di Scanzorosciate. Entrambi dunque originari della provincia di Bergamo. Di fatto, lui non sopporta che lei sia sempre disponibile a chiacchierare con chiunque, sia pur senza malizia, e la cosa lo fa sentire insicuro. Resisteranno alle pressioni del programma e all’intervento dello psicoterapeuta Alessio Rocco Ranieri? Lo scopriremo seguendo la puntata fino alla fine. Qui trovate la ...

