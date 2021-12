Calcio: D'Aversa 'Roma carica ma vogliamo allungare striscia positiva' (Di martedì 21 dicembre 2021) "Andiamo all'Olimpico per prenderci il regalo di Natale" GENOVA - La Roma sta bene ma anche la Samp. Roberto D'Aversa e i suoi sanno di non partire favoriti domani all'Olimpico ma sono consapevoli di ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) "Andiamo all'Olimpico per prenderci il regalo di Natale" GENOVA - Lasta bene ma anche la Samp. Roberto D'e i suoi sanno di non partire favoriti domani all'Olimpico ma sono consapevoli di ...

Advertising

sportal_it : Sampdoria all'esame Roma: Roberto D'Aversa indica la strada - Fantacalcio : Roma-Sampdoria, la conferenza stampa di D'Aversa - genovatoday : Roma-Sampdoria, probabil formazioni: le scelte di D'Aversa e Mourinho - sportli26181512 : Sampdoria, solo fisioterapia per Audero, Dragusin e Verre: D'Aversa ha riportato in campo i suoi in vista della gar… - AnsaLiguria : Calcio: D'Aversa, andremo a Roma a prenderci regalo Natale. Tecnico Samp 'occasione persa. Sprecate tre palle per c… -