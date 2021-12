Baltimora | annunciate le date del tour del vincitore di X Factor 2021

(Di martedì 21 dicembre 2021)e annunciaLive2022, il primodeldi Xprodotto e distribuito da Vivo Concerti. Ilpartirà nella primavera 2022 da Senigallia (AN) (Mamamia, 19 marzo), toccando poi Milano (Santeria Toscana 31, 23 marzo) e Roma (Largo Venue, 27 marzo)., ildeldi Xparte da Senigallia, nome d’arte di Edoardo Spinsante, 20 anni, nasce e cresce ad Ancona prima di trasferirsi a Milano per dedicarsi agli studi di Produzione Audio. Edoardo scrive, arrangia e produce i suoi brani, che ha sempre tenuto per sé fino all’incontro con Pezzi Dischi. Poco dopo decide di ...

