Alessandro Borghi ha la Sindrome di Tourette

(Di martedì 21 dicembre 2021)è un affermato attore (ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista per aver interpretato Stefano Cucchi in Sulla Mia Pelle) e questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. “Dove sono cresciuto io, era la normalità: arrivavi e dovevi crearti il tuo spazio. Se cercavi di essere amico di chi prendeva 10, i ripetenti ti gonfiavano di botte e, se eri amico dei ripetenti, quelli col 10 non ti parlavano più. Per cavartela, l’unica era essere te stesso. Fino a 16 anni, ho solo preso botte. Tuttora, se vedo uno che tratta male un altro, provo qualcosa di brutto”. L’interprete di Aureliano Adami di Suburra ha poi continuato: “Ero diventato manesco. Aver cominciato pugilato mi ha salvato perché mi faceva sentire in grado di difendermi. Poi cresci e capisci che invece del pugilato è meglio che ...

Candida Morvillo per corriere.it Ad Alessandro Borghi non era venuto mai in mente che potesse fare l'attore. Non quando faceva lo stuntman ('era solo uno dei miei trecento lavori'), non quando a 18 ... Alessandro Borghi come un libro aperto nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il libro, in questo caso, è quello della sua vita: i suoi inizi, le sue paure, le sue incertezze che sono ... Non ho pensato "ce la posso fare", ma: se non faccio vedere adesso che so fare, non avrò più possibilità. «Sì, perché ci ho messo molto per riuscire a fare cinema come piaceva a me. Irene, la mia fida ...