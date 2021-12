Ue: Draghi, 'unanimità ostacolo ma superarla non semplice' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Nell'Ue a volte "l'unanimità ostacola la capacità di agire, è diventata un ostacolo", ma la possibilità di superarla "non è semplice, per temi come politica estera e difesa è molto complessa". Lo spiega il premier Mario Draghi, nel corso del punto stampa col cancelliere tedesco Olaf Scholz. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Nell'Ue a volte "l'ostacola la capacità di agire, è diventata un", ma la possibilità di"non è, per temi come politica estera e difesa è molto complessa". Lo spiega il premier Mario, nel corso del punto stampa col cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Advertising

TV7Benevento : Ue: Draghi, 'unanimità ostacolo ma superarla non semplice'... - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa Il primo gennaio inizia il semestre di presidenza francese della #UE #Macron: neces… - peppeamitrano : @borghi_claudio Chiedo scusa. Una curiosità. Ma quando si fa la cabina di regia o il cdm chi decide la linea che i… - RinoRinopal : @GiorgiaMeloni Perchè Draghi non manda via Lamorgese? Perché il governo non è in grado di gestire l’immigrazione cl… - MaurilioVitto : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa Il primo gennaio inizia il semestre di presidenza francese della #UE #Macron: necessario il… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi unanimità Draghi incontra il cancelliere tedesco Scholz: su Patto stabilità posizioni si avvicineranno Draghi, unanimità è ostacolo ma superarla non semplice Il premier italiano ha ricordato che nell'Ue a volte "l'unanimità ostacola la capacità di agire, è diventata un ostacolo alla capacità di agire" ...

Ue: Draghi, unanimità è ostacolo a capacità di agire in politica estera Roma, 20 dic 15:25 - In tema di politica estera, l'unanimità è divenuta un ostacolo alla capacità d'agire dell'Ue. Lo ha detto il presidente del Consiglio,...

Ue: Draghi, 'unanimità ostacolo ma superarla non semplice' Il Sannio Quotidiano è ostacolo ma superarla non semplice Il premier italiano ha ricordato che nell'Ue a volte "l'ostacola la capacità di agire, è diventata un ostacolo alla capacità di agire" ...Roma, 20 dic 15:25 - In tema di politica estera, l'è divenuta un ostacolo alla capacità d'agire dell'Ue. Lo ha detto il presidente del Consiglio,...