Manovra: FenealUil, emendamento su Ape social per edili primo passo in giusta direzione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Labitalia) - La FenealUil commenta positivamente l'emendamento inserito in Manovra di bilancio riguardante l'accesso all'ape social per i lavoratori dell'edilizia, grazie al quale gli operai edili potranno andare in pensione prima, con 32 anni di contributi anziché 36, e 63 anni di età. “Possiamo affermare che le battaglie degli ultimi anni, portate avanti da Feneal FiIca e Fillea insieme alle confederazioni e lo sciopero generale del 16 dicembre scorso, hanno portato un primo importante risultato -dichiara il Segretario Generale Vito Panzarella - un atto dovuto nei confronti di un settore che da sempre è noto per la complessità e la gravosità delle lavorazioni che lo caratterizzano e la discontinuità contributiva dovuta alla precarietà dei rapporti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Labitalia) - Lacommenta positivamente l'inserito indi bilancio riguardante l'accesso all'apeper i lavoratori dell'zia, grazie al quale gli operaipotranno andare in pensione prima, con 32 anni di contributi anziché 36, e 63 anni di età. “Possiamo affermare che le battaglie degli ultimi anni, portate avanti da Feneal FiIca e Fillea insieme alle confederazioni e lo sciopero generale del 16 dicembre scorso, hanno portato unimportante risultato -dichiara il Segretario Generale Vito Panzarella - un atto dovuto nei confronti di un settore che da sempre è noto per la complessità e la gravosità delle lavorazioni che lo caratterizzano e la discontinuità contributiva dovuta alla precarietà dei rapporti di ...

