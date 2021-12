Manila Nazzaro, non ce la fa più: “non sono riuscita a convincerla” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gli ultimi giorni all’interno della casa del Gf Vip sono stati difficili tra nuovi ingressi e addii, Manila Nazzaro non ce la fa più. Manila Nazzaro-AltranotiziaNell’ultima settimana al Grande Fratello Vip sono successe tantissime cose tra colpi di scena, novità sorprendenti, nuovi ingressi e addii. A partire da lunedì scorso 13 dicembre quando Alfonso Signorini ha iniziato a chiedere ai coinquilini se sarebbero rimasti oppure no all’interno della casa. Ha diviso il gruppo in due parti e tra lunedì e la puntata di venerdì scorso i concorrenti hanno dato la loro risposta. In sintesi, Francesca Cipriani e Aldo Montano hanno annunciato di voler abbandonare il gioco, mentre Alex Belli è uscito perché è stato squalificato. Durante il confronto con la moglie Delia, ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Gli ultimi giorni all’interno della casa del Gf Vipstati difficili tra nuovi ingressi e addii,non ce la fa più.-AltranotiziaNell’ultima settimana al Grande Fratello Vipsuccesse tantissime cose tra colpi di scena, novità sorprendenti, nuovi ingressi e addii. A partire da lunedì scorso 13 dicembre quando Alfonso Signorini ha iniziato a chiedere ai coinquilini se sarebbero rimasti oppure no all’interno della casa. Ha diviso il gruppo in due parti e tra lunedì e la puntata di venerdì scorso i concorrenti hanno dato la loro risposta. In sintesi, Francesca Cipriani e Aldo Montano hanno annunciato di voler abbandonare il gioco, mentre Alex Belli è uscito perché è stato squalificato. Durante il confronto con la moglie Delia, ...

Pamela56132182 : Ecco come volevasi dimostrare Torna a casa lessie Lorenzo sta incazzato ???? Manila #GFvip - its__lilo_bitch : mio dio nathalie caldonazzo in casa con eva grimaldi valeria marini carmen russo e manila nazzaro che vibes di riss… - sarachucklebutt : dovevo pulire lo schiaccia patate ma era impossibile pulirlo bene quindi ho pensato di immedesimarmi in manila nazzaro per pulirlo al meglio - NoemitaQ : RT @iperesilienza: mio dio la gay police by manila nazzaro nuovamente scesa in campo x miriana 3visan e la cosa bellissima é che lui è pure… - Mar81697715Mar : RT @iperesilienza: mio dio la gay police by manila nazzaro nuovamente scesa in campo x miriana 3visan e la cosa bellissima é che lui è pure… -