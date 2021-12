La modella morta dopo essere precipitata dal tetto di un palazzo di quattro piani a Roma

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Stava realizzando un book fotografico insieme a un amico fotografo suldi undi Monteverde, quartiere di, quando ha perso l’equilibrio ed èdal lucernario del quarto piano. La vittima è Francescana d’Elia, una giovane studentessa di 19 anni,, iscritta all’Accademia di Belle Arti a, ma residente a Campagnano, nella provincia nord della Capitale. Francescana D’Elia, ladal lucernaio L’incidente risale allo scorso 2 dicembre, in una palazzina di viale deiVenti. La giovane,aver conosciuto un fotografo, era salita con il ragazzo sulper scattare alcune foto. Per via di un forte ...

L'appuntamento in via dei Quattro Venti era per un servizio fotografico. Poi la decisione di scattare sul tetto della palazzina, il temporale che si scatena e il drammatico incidente. Èscivolando sul lucernario, mentre cercava riparo, Francesca Romana D'Elia : 19enne originaria di con la passione per l'arte e la musica, nella Capitale per motivi di studi. Il drammatico ...per il cedimento del lucernario della terrazza dove si trovava con suo amico per un set fotografico. A Roma sono in corso indagini sulla morte di una giovanedi 19 anni, Francesca Romana ...È accaduto il 2 dicembre e la vittima è Francesca Romana Tomassini. A 19 anni avrebbe potuto imboccare qualsiasi strada, ma la sua vita è finita nella tromba di un ascensore, dopo una caduta durante u ...L'incidente è avvenuto la mattina dello scorso 2 di dicembre in una palazzina di viale del Quattro Venti, a Monteverde. Il fotografo è riuscito nell'intento, mentre Francesca Romana invece è finita su ...