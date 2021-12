Gianmarco Tamberi regala un’asta in miniatura a Draghi. Il premier scherza: “Questa è quella che riesco a saltare oggi” – Video (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il pemier Mario Draghi ha ricevuto una piccola asta in dono in occasione della Cerimonia di Consegna dei Collari d’Oro 2021 del Coni. A consegnarla il campione olimpico, oro nel salto in alto, Gianmarco Tamberi. Durante lo scambio tra i due c’è stato un simpatico botta e risposta. “È un’asticella piccolina se ogni tanto vuole saltare”, dice l’atleta al presidente del Consiglio. Che replica: “Ecco Questa è quella che riesco a saltare oggi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il pemier Marioha ricevuto una piccola asta in dono in occasione della Cerimonia di Consegna dei Collari d’Oro 2021 del Coni. A consegnarla il campione olimpico, oro nel salto in alto,. Durante lo scambio tra i due c’è stato un simpatico botta e risposta. “È un’asticella piccolina se ogni tanto vuole”, dice l’atleta al presidente del Consiglio. Che replica: “Eccoche”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

