Focolaio Covid Premier, arriva la decisione: si continua a giocare (Di lunedì 20 dicembre 2021) I club di Premier League, riunitisi nella giornata di oggi, hanno deciso per continuare a giocare il campionato: le ultime La Premier League ha deciso: si continua a giocare. Nessuno stop provvisorio del campionato, neanche di fronte ai crescenti numeri di contagi dovuti al Covid che hanno costretto al rinvio di numerose partite. Finchè si potrà, hanno deciso i 20 club partecipanti, si continuerà con il normale andamento della competizione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 dicembre 2021) I club diLeague, riunitisi nella giornata di oggi, hanno deciso perre ail campionato: le ultime LaLeague ha deciso: si. Nessuno stop provvisorio del campionato, neanche di fronte ai crescenti numeri di contagi dovuti alche hanno costretto al rinvio di numerose partite. Finchè si potrà, hanno deciso i 20 club partecipanti, si continuerà con il normale andamento della competizione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fattoquotidiano : Il focolaio alla Scala, il maxi-contagio all’ospedale di Salerno con 50 positivi, e poi i casi della Clinica chirur… - fattoquotidiano : Covid, focolaio dopo un pellegrinaggio ad Assisi: 92 persone coinvolte, 24 i positivi. All’origine un No vax, ora è… - arual812 : RT @SkyTG24: Covid, rischio focolaio nella Salernitana: la squadra per ora non parte per Udine - SkyTG24 : Covid, rischio focolaio nella Salernitana: la squadra per ora non parte per Udine - Sdatter : @Raffaele26Galdi 'Focolaio'? Positivi al coronavirus ma non malati di COVID. Se su 1000 persone 999 stanno bene e u… -