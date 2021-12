14enne muore di Covid | la mamma Rita Scherillo | Importante vaccinarsi per tutelare i più fragili

(Di lunedì 20 dicembre 2021) commenta 'Il vaccino è una cosa. Noi ci siamo salvati per questo, non siamo finiti in ospedale . Abbiamo contratto ildal più piccolo dei miei figli, che lo ha preso a scuola'. Inizia ...

Advertising

viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi ?? - Informa_Press : I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi ?? - leliozeta : Due giorni dopo il vaccino, 14enne entra in coma e poi muore in ospedale. Aperta un’inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : 14enne muore

TGCOM

commenta 'Il vaccino è una cosa importante. Noi ci siamo salvati per questo, non siamo finiti in ospedale . Abbiamo contratto il Covid dal più piccolo dei miei figli, che lo ha preso a scuola'. Inizia ...Martina. Si chiamava così lamorta pochi giorni fa all'Ospedale Salesi di Ancona. Causa del decesso? Il Coronavirus . La Covid - 19 ha avuto il sopravvento sul corpo dell'adolescente, in verità già colpito da alcune ...“Il vaccino è una cosa importante. Noi ci siamo salvati per questo, non siamo finiti in ospedale. Abbiamo contratto il Covid dal più piccolo dei miei figli, che lo ha preso a scuola". Inizia così l ...Il ricordo di una madre distrutta dal dolore - "Martina purtroppo non era ancora vaccinata - racconta la mamma a "Mattino Cinque News" - Quando è uscita la legge che si potevano vaccinare anche i bamb ...