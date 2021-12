Spezia Empoli 0-0 LIVE | Amian salva su Di Francesco

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 dicembre 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match del Picco 5? Primo angolo per i padroni di casa, parsi subito pimpanti 7? Tentativo di Zurkowski, Provedel smanaccia in angolo 15? Primo quarto d’ora piuttosto controllato, gara in equilibrio 23? Angolo di Bastoni, svetta Nzola che però non inquadra lo specchio di Vicario 24? Reca crossa sul secondo palo dove sbuca Maggiore che però non riesce a indirizzare verso la porta 27? Guizzo da rapace di Pinamonti che ...