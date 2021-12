Sassuolo, Chiriches: «Siamo in un buon momento. Vogliamo vincere» (Di domenica 19 dicembre 2021) Chiriches del Sassuolo ha parlato in vista della sfida contro la Fiorentina, in campo alle ore 12,30 Chiriches ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match del Franchi contro la Fiorentina delle 12,30. Le sue parole: FIORENTINA-Sassuolo – «Siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così. Vogliamo andare in campo con la grinta e prenderci i tre punti. Facciamo tanti gol e questa è a nostra cosa positiva. Mi piace questo.» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021)delha parlato in vista della sfida contro la Fiorentina, in campo alle ore 12,30ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match del Franchi contro la Fiorentina delle 12,30. Le sue parole: FIORENTINA-– «in une dobbiamo continuare così.andare in campo con la grinta e prenderci i tre punti. Facciamo tanti gol e questa è a nostra cosa positiva. Mi piace questo.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

