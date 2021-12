Lecce - Vicenza, in gioco il numero di gol dei salentini (Di domenica 19 dicembre 2021) Stop and go. Il Lecce non perdeva dall'esordio in campionato a Cremona e ha concesso il "bis" la scorsa giornata a Pisa. L'obiettivo è ripartire subito, nel posticipo di Serie B in programma lunedì ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 dicembre 2021) Stop and go. Ilnon perdeva dall'esordio in campionato a Cremona e ha concesso il "bis" la scorsa giornata a Pisa. L'obiettivo è ripartire subito, nel posticipo di Serie B in programma lunedì ...

Advertising

Feedinco : FEEDINCO Premium Tips for Monday, 20 December 1 - Orlando Pirates - Marumo Gallants 1X - AEK Larnaca - Pafos 1X - Lecce - Vicenza - psb_original : Vicenza, Brocchi: 'Conta il risultato, serve più attenzione' #SerieB - Luxgraph : Lecce-Vicenza, biancorossi senza pareggi lontano dal Menti - sportli26181512 : #Lecce-#Vicenza, in gioco il numero di gol dei salentini: I #giallorossi devono ripartire dopo lo stop in casa del… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Lecce vs Vicenza: in tv e formazioni #sereiB #20dicembre #LecceVicenza @saraorlandini2 -