Branko, oroscopo del 2022: i segni più fortunati (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 2021 è arrivato al capolinea e come ogni dicembre gli astrologi più famosi fanno le loro previsioni per il nuovo anno. Dopo Paolo Fox vi propongo l’oroscopo 2022 di Branko. Il famosissimo astrologo ha svelato quello che dovrebbe aspettarci nei prossimi 12 mesi (i testi completi li trovate nel suo nuovo libro ‘Calendario Astrologico 2022’ edito da Mondadori). A voi com’è andata questa volta? Se Paolone Fox aveva previsto un 2022 ‘meh’ per il mio segno, Branko parla di ‘fase nuova felice per gli Acquario’. Branko, oroscopo del 2022 le previsioni di tutti i segni. Dall’Ariete al Cancro. Ariete – Sarà un anno di grandi svolte per il segno dell’Ariete, ma anche dinamico e innovativo. Nel 2022 troverete ... Leggi su biccy (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 2021 è arrivato al capolinea e come ogni dicembre gli astrologi più famosi fanno le loro previsioni per il nuovo anno. Dopo Paolo Fox vi propongo l’di. Il famosissimo astrologo ha svelato quello che dovrebbe aspettarci nei prossimi 12 mesi (i testi completi li trovate nel suo nuovo libro ‘Calendario Astrologico’ edito da Mondadori). A voi com’è andata questa volta? Se Paolone Fox aveva previsto un‘meh’ per il mio segno,parla di ‘fase nuova felice per gli Acquario’.delle previsioni di tutti i. Dall’Ariete al Cancro. Ariete – Sarà un anno di grandi svolte per il segno dell’Ariete, ma anche dinamico e innovativo. Neltroverete ...

Advertising

infoitcultura : Oroscopo di Branko 7 dicembre: cambiamenti in vista, ecco cosa succede martedì - infoitcultura : Oroscopo Branko domani, domenica 19 dicembre 2021: le previsioni da Ariete a Pesci - infoitcultura : Oroscopo 2022, le previsioni di Branko: “Anno difficile per il Toro, in salita anche per Gemelli e… - blogtivvu : Oroscopo 2022, Branko: Ariete ed Acquario tra i segni fortunati, tutte le previsioni #oroscopo2022 #oroscopo - LucailCasa : Oroscopo 2022, le previsioni di Branko: “Anno difficile per il Toro, in salita anche per Gemelli e Vergine. Ancora… -