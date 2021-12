Agenzia delle Entrate : una falsa email Pec sta arrivando ai cittadini (Di domenica 19 dicembre 2021) Ogni giorno una nuova truffa online, oggi è la volta della falsa email pec che arriva dall’Agenzia delle Entrate, lo scopo è sempre lo stesso da parte dei truffatori, rubare dati personali e sensibili della vittima al fine poi di svuotare conti correnti, carte prepagate o imbastire altre truffe con la propria email, in questo articolo andremo a vedere come si presenta questa nuova truffa, come riconoscere le finte email e come difendersi dai truffatori. Nelle scorse settimane sono state moltissime le segnalazioni di una nuova truffa che si sviluppa via email, questa volta la strategia dei truffatori è quella di circuire la vittima con una finta email da parte della temutissima Agenzia delle ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 19 dicembre 2021) Ogni giorno una nuova truffa online, oggi è la volta dellapec che arriva dall’, lo scopo è sempre lo stesso da parte dei truffatori, rubare dati personali e sensibili della vittima al fine poi di svuotare conti correnti, carte prepagate o imbastire altre truffe con la propria, in questo articolo andremo a vedere come si presenta questa nuova truffa, come riconoscere le fintee come difendersi dai truffatori. Nelle scorse settimane sono state moltissime le segnalazioni di una nuova truffa che si sviluppa via, questa volta la strategia dei truffatori è quella di circuire la vittima con una fintada parte della temutissima...

