Variante Omicron, in Inghilterra 9.500 contagi in 24 ore (Di sabato 18 dicembre 2021) Aumentano nel Regno Unito i contagi dovuti alla Variante Omicron. I casi confermati in Inghilterra della nuova Variante, secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie (Ukhsa), sono 23.168, con un incremento di 9.427 casi nelle ultime 24 ore. In Scozia è stato registrato un totale di 792 casi, con un incremento di 96, in Galles 181, con un aumento di 22 casi e in Irlanda del Nord 827, con un aumento di 514 casi. I decessi confermati in Inghilterra a causa della nuova Variante sono invece in totale 85, rispetto ai 65 registrati precedentemente. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 18 dicembre 2021) Aumentano nel Regno Unito idovuti alla. I casi confermati indella nuova, secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie (Ukhsa), sono 23.168, con un incremento di 9.427 casi nelle ultime 24 ore. In Scozia è stato registrato un totale di 792 casi, con un incremento di 96, in Galles 181, con un aumento di 22 casi e in Irlanda del Nord 827, con un aumento di 514 casi. I decessi confermati ina causa della nuovasono invece in totale 85, rispetto ai 65 registrati precedentemente. L'articolo proviene da Italia Sera.

