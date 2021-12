Pagelle Atalanta-Roma 1-4 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di sabato 18 dicembre 2021) Le, ie ildi1-4, match della diciottesima giornata di. La squadra di Josè Mourinho parte fortissimo e si porta avanti di due gol nella prima mezz’ora di gioco. Abraham scambia con Zaniolo, si invola verso la porta e fa secco Musso con un tiro sporcato da Hateboer. A seguire ci pensa Zaniolo che col tacco dà il via all’azione, Veretout lo lancia e il classe 1999 batte Musso sul primo palo dopo un dribbling su Palomino. L’reagisce con Muriel: conclusione dalla distanza e palla deviata in rete da Cristante: la Lega dà autogol. Nel secondo tempo però, dopo un gol annullato a Zapata per fuorigioco, ci sono i due gol della: prima con Smalling sugli ...

Venerdì 17 dicembre 18:30 Lazio - Genoa (- tabellino ) 20:45 Salernitana - Inter (- tabellino ) Sabato 18 dicembre 15:00- Roma (- tabellino) 18:00 Bologna - Juventus ...Le pagelle di Atalanta-Roma 1-4, match della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022: voti e tabellino in ottica fantacalcio ...Un'Atalanta quasi irriconoscibile per approccio e gestione della gara, viene sconfitta in casa dalla Roma per 4-1.