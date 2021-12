L’Albinoleffe inaugura il primo stadio di proprietà della Serie C Soddisfatto Ghirelli

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 dicembre 2021) Martedì 21 dicembre 2021: una data che entra nella storia del calcio italiano. Si disputerà la prima partita di calcio in unodiprivataC. Queste le parole del presidenteLega Pro Francescoin una lettera inviata al presidente delGianfranco Andreoletti in relazione all’zione deldiinC. L’impianto si trova a Zanica, in provincia di Bergamo. Con questa opera è stato dato un senso reale a quella affermazione in base a cui “il calcio italiano deve riformarsi”. Si trattadimostrazione concreta di quanto sia fattibile. Io personalmente e tutto il calcio ...