La verità, in fondo, è semplice: a Gomorra non si salva nessuno (Di sabato 18 dicembre 2021) . La città ingiusta, la città crudele che salva solo se stessa macinando le carni, le ossa e il sangue dei suoi cittadini è sempre lì, rinasce ogni notte dalle sue macerie, come una mostruosa fenice alla rovescia, ma nessuno che la abiti può salvarsi.Lo dicono con chiarezza le ultime due puntate della serie conclusiva, la quinta – che ormai nel mondo delle serie tv esiste pure tutta una corsia separata per l’eutanasia delle serie, un dibattito dottrinale su “serie terminabili e interminabili” da fare invidia ai freudiani, un partito della conservazione e uno della conclusione, dal momento che la serialità ha sempre qualcosa di frattale e potenzialmente illimitato che a volte sembra funzionare, poter funzionare per sempre.Apocalisse, hanno definito questa conclusione, ma intendevano giudizio universale senza giudizio,dal momento che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) . La città ingiusta, la città crudele chesolo se stessa macinando le carni, le ossa e il sangue dei suoi cittadini è sempre lì, rinasce ogni notte dalle sue macerie, come una mostruosa fenice alla rovescia, mache la abiti puòrsi.Lo dicono con chiarezza le ultime due puntate della serie conclusiva, la quinta – che ormai nel mondo delle serie tv esiste pure tutta una corsia separata per l’eutanasia delle serie, un dibattito dottrinale su “serie terminabili e interminabili” da fare invidia ai freudiani, un partito della conservazione e uno della conclusione, dal momento che la serialità ha sempre qualcosa di frattale e potenzialmente illimitato che a volte sembra funzionare, poter funzionare per sempre.Apocalisse, hanno definito questa conclusione, ma intendevano giudizio universale senza giudizio,dal momento che ...

Advertising

lisa_faccioli : #prelemi se Pedro dice sempre “amore stai sempre a magna’ “ un fondo di verità c’è ?? - HuffPostItalia : La verità, in fondo, è semplice: a Gomorra non si salva nessuno - LaCapaRouja : Cute campione dell’Eredità perso per colpa di Primo a partire dal fondo è questa la verità ed ora I hate him more than before - 84Andreac : @La_manina__ Si può avere tutta la stima del mondo per Draghi ma questo tuo pensiero ha un fondo di verità, purtrop… - acaitaliasati : RT @ermarluck: @MauroLisanti @AlbertoBagnai Di tanti fatti misteriosi e mai chiariti fino in fondo, c'è sempre l'ombra di poteri riconducib… -

Ultime Notizie dalla rete : verità fondo Manuel Agnelli: "Il prossimo anno a X Factor? Non lo so. Ho voglia di tornare alla mia musica" Come in fondo dovrebbero fare tutti gli artisti, gli intellettuali, i ribelli. Ma a naso in Italia ... Quando lo dico la gente pensa che io sia viziato, ma io dico solo la verità e la verità è che ...

I Patrioti veri: un'opinione di Angelo Falbo Si pensava che nell'Aprile del 2011 si fosse toccato il fondo politico - istituzionale quando la ... In verità il fallimento del Fascismo sul terreno delle libertà e dei diritti politici e civili, con ...

La verità, in fondo, è semplice: a Gomorra non si salva nessuno L'HuffPost Come indovrebbero fare tutti gli artisti, gli intellettuali, i ribelli. Ma a naso in Italia ... Quando lo dico la gente pensa che io sia viziato, ma io dico solo lae laè che ...Si pensava che nell'Aprile del 2011 si fosse toccato ilpolitico - istituzionale quando la ... Inil fallimento del Fascismo sul terreno delle libertà e dei diritti politici e civili, con ...