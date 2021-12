Diga Campolattaro | in Campania la più grande opera idrica del Sud

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Diga di Campolattaro, si realizza la più grande opera idrica del Sud, De Luca: 'Premiata la capacità progettuale… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Diga di Campolattaro, si realizza la più grande opera idrica del Sud, De Luca: 'Premiata la capacità progettuale… - Giovann17797124 : RT @VincenzoDeLuca: DIGA DI CAMPOLATTARO, SI REALIZZA LA PIÙ GRANDE OPERA IDRICA DEL SUD Il Ministro Giovannini ha firmato il Decreto che… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Diga di Campolattaro, si realizza la più grande opera idrica del Sud, De Luca: 'Premiata la capacità progettuale… - apetrazzuolo : NEWS - Diga di Campolattaro, si realizza la più grande opera idrica del Sud, De Luca: 'Premiata la capacità progett… -

Ultime Notizie dalla rete : Diga Campolattaro

... ha firmato il Decreto che stanzia 205 milioni di euro per il progetto della Regione Campania relativo alladi. 'Viene premiata - ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca - la ...... ha firmato il Decreto che stanzia 205 milioni di euro per il progetto della Regione Campania relativo alladi. 'Viene premiata - ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca - la ...Nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa il governo italiano ha dedicato 205 milioni di euro per la costruzione della Diga di Campolattaro."Viene premiata - ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca - la capacità progettuale della Campania, che ha proposto l’intervento idrico più importante nell’Italia meridionale per i prossimi decen ...