Damiano “Serve una transizione sociale che tuteli i lavoratori”

(Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nel passato il cambiamento era continuo ma più lento. Oggi siamo di fronte ad accelerazioni. Può mancare il fiato e bisogna evitare che manchi. Bisogna che lasia anche. Nel momento in cui un eccesso di digitalizzazione dovesse penalizzare i posti di lavoro, va accompagnata lacon tutele”. Lo ha detto Cesare, presidente di Lavoro&Welfare, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress., citando alcune analisi, ha spiegato che “probabilmente, considerando le tre fasce del lavoro, alta, media e bassa, avremo una spinta alla crescita nella fascia alta, in mansioni che ancora non sappiamo quali saranno. Nasceranno a livello alto – ha continuato l’ex ministro del Lavoro – nuove mansioni che ...

Quando cresce la produzione, cresce anche l'occupazione", ha spiegato. Tuttavia, "per l'80%, quei nuovi posti di lavoro sono purtroppo a termine o interinali". In merito all'astensione dal ...Quando cresce la produzione, cresce anche l'occupazione", ha spiegato. Tuttavia, "per l'80%, quei nuovi posti di lavoro sono purtroppo a termine o interinali". In merito all'astensione dal ...Lo ha detto Cesare Damiano, presidente di Lavoro&Welfare, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. Damiano, citando alcune analisi, ha spiegato che ...