Alessandra De Osma ha le sopracciglia più perfette di Kate Middleton

Leggi su amica

(Di sabato 18 dicembre 2021) La sfida corre sugli archi che incorniciano gli occhi.desi sfidano a colpi di. Ma con una grandissima differenza. Se il risultato è davvero ottimo per entrambe, la storia per raggiungere il fine è differente. Ledi, super rimpolpate e maxi anche nella sua ultima foto di Natale con maglioncino rosso e boccoli, sono il risultato di un intervento di laminazione. Avvenuto qualche settimane fa (lo scorso settembre). E la differenza tra il prima e il dopo dei suoi archi è evidente in queste immagini. Storia e percorso didesembrano essere, invece, molto ...