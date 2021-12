Una donna e i due figli piccoli intossicati dal monossido di carbonio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tre persone, madre e due figli, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio a Buonabitacolo, nel Salernitano. E’ accaduto la notte scorsa in un’abitazione del piccolo centro del Vallo di Diano molto probabilmente per il malfunzionamento di una stufa. I tre, la donna 25 anni ed i due figli di 3 anni e 15 mesi, sono stati soccorsi e trasportati in un primo momento presso l’ospedale di Polla. A causa delle loro condizioni di salute, la donna è stata trasferita a Salerno presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, mentre i due piccoli al Santobono di Napoli. Le tre persone non sono in gravi condizioni. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tre persone, madre e due, sono rimaste intossicate daldia Buonabitacolo, nel Salernitano. E’ accaduto la notte scorsa in un’abitazione del piccolo centro del Vallo di Diano molto probabilmente per il malfunzionamento di una stufa. I tre, la25 anni ed i duedi 3 anni e 15 mesi, sono stati soccorsi e trasportati in un primo momento presso l’ospedale di Polla. A causa delle loro condizioni di salute, laè stata trasferita a Salerno presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, mentre i dueal Santobono di Napoli. Le tre persone non sono in gravi condizioni. Consiglia

Advertising

CB_Ignoranza : Maria Sole Ferrieri Caputi, con la direzione di Cagliari-Cittadella di Coppa Italia, è la prima donna ad arbitrare… - FIGCfemminile : Un grande in bocca al lupo a ?????????? ???????? ???????????????? ????????????, la prima donna a dirigere una squadra di ?????????? ?? ????????????????… - Agenzia_Ansa : Una donna incinta finita in terapia intensiva per il Covid: 'Vaccinatevi' #ANSA - Invisibile18 : RT @EmanuelaErre: Non ci sono donne ingestibili. E' che un coglione non può gestire una vera DONNA. - semplic44495690 : Sapete chi è la peggiore istigatrice e negazionista dei danni da vaccino che conosco? Una donna che ha fatto inocul… -