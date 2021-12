Serie A 2021/2022, diciottesima giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Un turno che presenta due super sfide come Milan-Napoli e Atalanta-Roma, che potranno dire tantissimo sulle ambizioni di queste due squadre, mentre in teoria sfide agevoli per la Juventus che fa visita al Bologna, per la capolista Inter in casa della Salernitana e per la Lazio che attende il Genoa. Di seguito la programmazione completa sulle due emittenti che detengono i diritti. Venerdì 17 dicembre 2021 ore 18.30 Lazio-Genoa su Dazn Telecronaca: Riccardo Mancini e Dario Marcolin ore 20.45 Salernitana-Inter su Dazn Telecronaca: Dario Mastroianni e Marco Parolo su Sky Sport Calcio Telecronaca: ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ile isue Sky delladi. Un turno che presenta due super sfide come Milan-Napoli e Atalanta-Roma, che potranno dire tantissimo sulle ambizioni di queste due squadre, mentre in teoria sfide agevoli per la Juventus che fa visita al Bologna, per la capolista Inter in casa della Salernitana e per la Lazio che attende il Genoa. Di seguito lazione completa sulle due emittenti che detengono i diritti. Venerdì 17 dicembreore 18.30 Lazio-Genoa suTelecronaca: Riccardo Mancini e Dario Marcolin ore 20.45 Salernitana-Inter suTelecronaca: Dario Mastroianni e Marco Parolo su Sky Sport Calcio Telecronaca: ...

