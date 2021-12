Pillola covid Pfizer, chi può prenderla e quando: cosa dice Ema (Di venerdì 17 dicembre 2021) Pillola anti-covid di Pfizer, arrivano le indicazioni dell’Ema: dovrà essere somministrata il prima possibile dopo la diagnosi ed entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi. La terapia dura 5 giorni e non è raccomandata in gravidanza. Mentre chi allatta dovrà interrompere le poppate al bebè durante il trattamento. Sono le indicazioni emesse dall’Agenzia europea del farmaco Ema sull’uso di Paxlovid* (PF- 07321332 e ritonavir), la Pillola antivirale di Pfizer contro covid-19. Pillola anti-covid: i dati Questo farmaco, pur non ancora autorizzato nell’Unione, può essere utilizzato per trattare adulti con covid che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso una malattia grave. L’indicazione Ema ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 dicembre 2021)anti-di, arrivano le indicazioni dell’Ema: dovrà essere somministrata il prima possibile dopo la diagnosi ed entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi. La terapia dura 5 giorni e non è raccomandata in gravidanza. Mentre chi allatta dovrà interrompere le poppate al bebè durante il trattamento. Sono le indicazioni emesse dall’Agenzia europea del farmaco Ema sull’uso di Paxlovid* (PF- 07321332 e ritonavir), laantivirale dicontro-19.anti-: i dati Questo farmaco, pur non ancora autorizzato nell’Unione, può essere utilizzato per trattare adulti conche non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio di progressione verso una malattia grave. L’indicazione Ema ...

