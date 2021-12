Pensioni: Tridico, sistema non può reggere con 23 mln occupati (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il sistema Pensionistico "in un Paese con 60 milioni di abitanti non si può reggere nel lungo periodo con 23 milioni di persone che lavorano". Lo ha rimarcato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilstico "in un Paese con 60 milioni di abitanti non si puònel lungo periodo con 23 milioni di persone che lavorano". Lo ha rimarcato il presidente dell'Inps, Pasquale,...

