“Maledetto | menomale che ti conosco” Alex Belli e il giovane paparazzato con la moglie Delia | spunta il video con l’abbraccio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021)è uscito dal Grande Fratello Vip. Ma tutti ancora parlano sia di lui, sia di quello che succede nella sua vita privata. Dentro la Casa ne sono successe davvero troppe per dimenticare tutto in fretta. Subito dopo essersi sposato conDuran l’attore è finito tra le braccia di Soleil Sorge. Un triangolo che ha innescato davvero tante polemiche, con la modella di origini venezuelane che ha più volte fatto sentire la sua voce. Sia conche con Soleil. Ora, però,è fuori e vuole riprendere in mano la sua vita che, come lo stesso ha detto nell’ultima puntata del 13 dicembre: “sta andando in pezzi”. La stessasi era ‘vendicata’ di quello che il marito stava combinando nella Casa postando una foto in cui compariva con un bel figaccione, nudo. Alla vista della ...