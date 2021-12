(Di venerdì 17 dicembre 2021)ha fatto il suo debutto in AEW nell’ottobre del 2019 durante la primissima puntata di AEW Dynamite. Durante la stessa notte, abbiamo visto la formazione dell’Inner, stable formata da Chris Jericho, Sammy Guevara, Santana, Ortiz estesso. Il wrestler e lottatore di MMA è recentemente apparso nel podcast AEW Unrestricted, in cui ha parlato della formazione della squadra. I piani per l’InnerDurante la conversazione,ha rivelato che il suo nome non era inizialmente previsto nella lista di membri della stable: prima di lui, i piani prevedevano la presenza di Doc Gallows e Karl Anderson. L’opportunità si sarebbe presentata ain seguito alla mancata firma per la AEW dei ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Jake Hager: 'Nell'Inner Circle ci sarebbero dovuti essere i Good Brothers' - - TSOWrestling : Il romantico sogno nel cassetto di Jake Hager #TSOW #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : Jake Hager

The Shield Of Wrestling

... insieme con i Men of the Year , ovvero Ethan Page e Scorpio Sky , hanno giurato di suonarle all' Inner Circle del TNT Champion Sammy Guevara , Santana , Ortiz ,e Chris Jericho che non ...Ce ne sarà davvero per tutti i gusti: un classico match di coppia tra Chris Jericho ee i Men Of The Year, Ethan Page e Scorpio Sky, accompagnati da Dan Lambert, fondatore dell'American ...Jake Hager ha un sogno molto dolce nel cassetto: avere l’opportunità di collaborare con sua moglie in All Elite Wrestling.