Incendio in campo nomadi: muoiono due fratellini di 4 e 2 anni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sarebbe divampato da un braciere a legna ricavato nei bidoni usati per conservare l'olio il rogo che ha provocato la morte dei due fratellini di 4 e 2 anni nel campo rom di Stornara, nel Foggiano. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sarebbe divampato da un braciere a legna ricavato nei bidoni usati per conservare l'olio il rogo che ha provocato la morte dei duedi 4 e 2nelrom di Stornara, nel Foggiano. ...

