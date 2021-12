Grazie all' Europa abbiamo dato un futuro a 13 donne fuggite dalla tratta di esseri umani

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono le più invisibili tra le invisibili: non parlano italiano, sono sole, sono spaventate e soprattutto c’è qualcuno che abusa di loro, tutti i giorni. Costrette a prostituirsi per pochi spiccioli che comunque non rimangono a...

Advertising

ivanscalfarotto : Grazie a #Draghi, @TheEconomist nomina l’Italia “Paese dell’anno”. Non è stato né facile né indolore, ma fa bene v… - Mov5Stelle : Grazie a una norma del #DecretoSostegnibis, si estende la garanzia dello Stato all’80% per i #mutui ai giovani unde… - Giorgiolaporta : Domandina semplice semplice: il #covid a #LaScala è stato introdotto dai #NoVax cattivi e fassisti o da qualche pos… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Spagna, accordo sulla legge di bilancio sbloccato grazie all’accordo sulle lingue coufficiali nelle piattaforme stream… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Spagna, accordo sulla legge di bilancio sbloccato grazie all’accordo sulle lingue coufficiali nelle piattaforme stream… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie all

Il Fatto Quotidiano

...targa romena che stava entrando in Italia ealla segnalazione dei cani antidroga hanno controllato la stiva dell'automezzo , trovando lo stupefacente avvolto in 5 involucri di cellophane,'...... ma che sono legate anche' aumento di peso ! Oil Free Fryer è la prima friggitrice ad aria calda ,alla quale grigliare, arrostire e friggere senza olio, in pochissimo tempo, senza ...TREVISO - In città le coperture dei cantieri diventano opere d'arte. Gli studenti del Liceo Artistico di Treviso si sono cimentati in forme di street art creativa per realizzare ...La nuova divisione di Abaco Engineering (Gabetti Fire Solutions), che fornisce consulenza in tema di prevenzione incendi agli operatori immobiliari, ha ...