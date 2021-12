“E ora come faremo?”. Malore improvviso, Felice trovato morto sul divano dalla moglie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se n’è andato di notte, all’improvviso, senza che niente potesse fare presagire una tragedia del genere, la morte di Felice Cirillo ha choccato tutti. 54 anni, da sempre il titolare del celebre Jack Tar di Rezzato, la birreria pizzeria aperta da più di 20 anni in Via Giovanni Prati. Di lontane origini calabresi, era nato e cresciuto a Lumezzane, anche se ormai era rezzatese d’adozione. A scoprire il cadavere dell’uomo è stata la moglie. A quanto si apprende infatti, nella serata di mercoledì 15 dicembre, Felice Cirillo si stava riposando sul divano quando è stato colto probabilmente da un Malore. Quando la moglie si è accorta di cosa stava succedendo non c’era più niente da fare. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati. “Ciao Felice, mi mancherai per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Se n’è andato di notte, all’, senza che niente potesse fare presagire una tragedia del genere, la morte diCirillo ha choccato tutti. 54 anni, da sempre il titolare del celebre Jack Tar di Rezzato, la birreria pizzeria aperta da più di 20 anni in Via Giovanni Prati. Di lontane origini calabresi, era nato e cresciuto a Lumezzane, anche se ormai era rezzatese d’adozione. A scoprire il cadavere dell’uomo è stata la. A quanto si apprende infatti, nella serata di mercoledì 15 dicembre,Cirillo si stava riposando sulquando è stato colto probabilmente da un. Quando lasi è accorta di cosa stava succedendo non c’era più niente da fare. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati. “Ciao, mi mancherai per ...

