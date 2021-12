Combinata nordica femminile, Westvold Hansen vince anche a Ramsau e fa 5 su 5. Gianmoena 11ma, Sieff 13ma (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gyda Westvold Hansen continua a dominare e si impone anche nella Gundersen di Ramsau am Dachstein, conquistando così la quinta vittoria su altrettante gare disputate quest’anno nella Coppa del Mondo femminile di Combinata nordica 2021-2022. La 19enne norvegese ha sfruttato al meglio il vantaggio accumulato stamattina sul trampolino (29? sulla prima inseguitrice), controllando senza problemi la sua leadership anche nei 5 km sugli sci stretti e tagliando il traguardo con 46? di margine sulla slovena Ema Volavsek, che sale per la prima volta in carriera sul podio nel circuito maggiore. Terza piazza a 1’01” dalla vetta per giovanissima giapponese classe 2004 Yuna Kasai, brava a sfruttare il traino di Volavsek per più di 3 km e capace di difendersi nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gydacontinua a dominare e si imponenella Gundersen diam Dachstein, conquistando così la quinta vittoria su altrettante gare disputate quest’anno nella Coppa del Mondodi2021-2022. La 19enne norvegese ha sfruttato al meglio il vantaggio accumulato stamattina sul trampolino (29? sulla prima inseguitrice), controllando senza problemi la sua leadershipnei 5 km sugli sci stretti e tagliando il traguardo con 46? di margine sulla slovena Ema Volavsek, che sale per la prima volta in carriera sul podio nel circuito maggiore. Terza piazza a 1’01” dalla vetta per giovanissima giapponese classe 2004 Yuna Kasai, brava a sfruttare il traino di Volavsek per più di 3 km e capace di difendersi nel ...

Advertising

zazoomblog : Combinata nordica individuale femminile: Gianmoena 9ª dopo il salto Sieff attardata - #Combinata #nordica… - sportface2016 : Combinata Nordica #Ramsau: il resoconto della prova di salto nell'individuale femminile. #Sieff attardata - FondoItalia : Combinata Nordica - Tre azzurri al via della tappa di Ramsau; Kostner va in Continental Cup - FondoItalia : Combinata Nordica - Westvold Hansen vince il PCR di Ramsau; mattina difficile per le azzurre - OA_Sport : Cos'aspettarsi dalla combinata nordica a Ramsau? Alessandro Pittin ha dei buoni ricordi... -