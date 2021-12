Benedetta Pilato rinasce coi suoi 50 rana: è argento mondiale (Di venerdì 17 dicembre 2021) La rinascita di Benedetta Pilato passa per l’argento mondiale in corta. Se Martinenghi vince l’argento di carattere e di orgoglio nei 100 rana, l’azzurra fa lo stesso nella classe femminile per i 50 rana. Arriva in questo modo la seconda medaglia di giornata per l’Italia alla competizione in svolgimento ad Abu Dhabi. Una rana sotto pressione ma viva per la Pilato, che dopo la delusione alle Olimpiadi, torna sul podio con il tempo di 29”50, a 30 centesimi dal suo primato mondiale : “Sono contenta, mi da fastidio che con il personal best potevo arrivare l’oro, ma il risultato è arrivato”. Dice una felice e stanca Pilato, ai microfoni di Raisport. (foto@Deepbluemedia) Il Faro online – Clicca qui per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021) La rinascita dipassa per l’in corta. Se Martinenghi vince l’di carattere e di orgoglio nei 100, l’azzurra fa lo stesso nella classe femminile per i 50. Arriva in questo modo la seconda medaglia di giornata per l’Italia alla competizione in svolgimento ad Abu Dhabi. Unasotto pressione ma viva per la, che dopo la delusione alle Olimpiadi, torna sul podio con il tempo di 29”50, a 30 centesimi dal suo primato: “Sono contenta, mi da fastidio che con il personal best potevo arrivare l’oro, ma il risultato è arrivato”. Dice una felice e stanca, ai microfoni di Raisport. (foto@Deepbluemedia) Il Faro online – Clicca qui per ...

