Ravanusa ci ricorda nel peggiore dei modi la fragilità delle nostre case

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La tragedia die il suo terribile bilancio di vittime e distruzione ci, neldei, che una parte importantecostruzioni e lein Italia poggiano su fragili fondamenta e sono inefficienti, quando non pericolose, e non solo dal punto di vista energetico. Il tema della sicurezza e della necessità di assicurare un’adeguata manutenzione e ristrutturazione del nostro patrimonio abitativo e degli edifici in genere anche per ridurre l’inquinamento e per assicurarne una adeguata qualità, entra nella discussione solo dopo terribili tragedie e per pochissimo tempo; eppure, si tratta di una sfida sociale enorme e da affrontare urgentemente, una sfida che è anche economica, industriale, tecnologica, perfino artistica e culturale: il 40% del nostro territorio ...