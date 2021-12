“Non dire bugie, vaccino per bambini è ancora in sperimentazione”: Frajese zittisce Sileri (Video) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Non c’è solo Andrea Crisanti a frenare sul vaccino ai bambini. Riconvertitosi sulla via di Damasco, il microbiologo ha infatti deciso di farla finita con il suo supino allineamento alla narrazione filogovernativa. Della stessa opinione è anche Giovanni Frajese, medico endocrinologo. Ospite del noto programma L’aria che tira, Frajese le ha cantate sia alla conduttrice Myrta Merlino sia al sottosegretario alla Salute – nonché suo ex compagno all’università – Pierpaolo Sileri. «Lei ha espresso più volte la sua contrarietà al vaccino per bambini», esordisce la Merlino. Che poi chiede a Frajese: «Lei è papà di una figlia di 15 anni, ha deciso che non la vaccina?». La risposta dell’endocrinologo è secca: «No, non l’ho vaccinata, né ho ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Non c’è solo Andrea Crisanti a frenare sulai. Riconvertitosi sulla via di Damasco, il microbiologo ha infatti deciso di farla finita con il suo supino allineamento alla narrazione filogovernativa. Della stessa opinione è anche Giovanni, medico endocrinologo. Ospite del noto programma L’aria che tira,le ha cantate sia alla conduttrice Myrta Merlino sia al sottosegretario alla Salute – nonché suo ex compagno all’università – Pierpaolo. «Lei ha espresso più volte la sua contrarietà alper», esordisce la Merlino. Che poi chiede a: «Lei è papà di una figlia di 15 anni, ha deciso che non la vaccina?». La risposta dell’endocrinologo è secca: «No, non l’ho vaccinata, né ho ...

