Napoli, Di Lorenzo: «Milan? Sfida difficile ma vogliamo vincere»

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida contro Milan e Napoli. Le sue parole

Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole sulla prossima sfida contro il Milan e poi Barcellona e Nazionale:

Milan – «Sappiamo che incontriamo un avversario forte che sta facendo benissimo. Sarà un match difficile ma lo stiamo preparando al meglio per cercare di ottenere un risultato positivo. Il nostro obiettivo è sempre quello della vittoria e ci proveremo anche domenica. Siamo concentratissimi, sappiamo che il Milan ha grande qualità e noi dovremo limitare la loro spinta e cercare di ...

