LIVE Snowboard, PGS Carezza 2021 in DIRETTA: Coratti e Felicetti si giocheranno un posto sul podio nella loro small final (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DELLE finalI MASCHILIBig final Stefan Baumeister (Germania) vs. Dmitrii Loginov (Russia)small final Edwin Coratti (Italia) vs. Mirko Felicetti (Italia) 13.49 Non arrivano buone notizie neanche da Mirko Felicetti: il nativo di Cavalese paga 7 centesimi al russo Dmitrii Loginov venendo relegato alla small final – tutta italiana – con Edwin Coratti. 13.48 Coratti viene eliminato pagando 12 centesimi al teutonico. Per l’azzurro la small final, per Baumeister la big final. 13.48 C’è subito Edwin Coratti contro il tedesco Stefan Baumeister. 13.48 PARTITO ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DELLEI MASCHILIBigStefan Baumeister (Germania) vs. Dmitrii Loginov (Russia)Edwin(Italia) vs. Mirko(Italia) 13.49 Non arrivano buone notizie neanche da Mirko: il nativo di Cavalese paga 7 centesimi al russo Dmitrii Loginov venendo relegato alla– tutta italiana – con Edwin. 13.48viene eliminato pagando 12 centesimi al teutonico. Per l’azzurro la, per Baumeister la big. 13.48 C’è subito Edwincontro il tedesco Stefan Baumeister. 13.48 PARTITO ...

